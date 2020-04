Corona: Fem store testcentre på vej til Fyn

Opdatering Artiklen er opdateret med flere nye oplysninger

Artiklen er opdateret med citater fra Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Fyns Politi har bedt Svendborg, Nyborg, Odense og Middelfart kommuner om at finde plads til fem store testcentre, så flere fynboer fremover kan blive testet for coronavirus.

- Vi har fået besked på at finde en lokation på 50 gange 50 meter, hvor der kan rejses et telt. Arealet skal være tæt på sygehuset, og det skal være let at komme til og fra, siger Svendborgs borgmester Bo Hansen (S).

Samme besked har man fået i de andre fynske kommuner.

- Vores opgave er at finde nogle matrikler, der er egnede til formålet. Hvad der skal foregå inde på matriklerne, det er sundhedsmyndighederne og styrelsen for patientsikkerhed, der er ansvarlige for det, fortæller Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Mulige lokationer

Torsdag meldte Sundhedsstyrelsen ud, at ambitionen er at øge kapaciteten, så op mod 15.000 personer efter påske kan blive testet for corona, men med de nye centre bliver testkapaciteten væsentligt større.

Kommunernes opgave er udelukkende at finde matriklerne, hvor centrene skal placeres.

I Odense vil der blevet etableret to testcentre, fortæller borgmesteren. Ifølge den odenseanske borgmester, er man også i fuld gang med at finde lokationer til de nye testcentre.

- Vi har allerede kig på nogle matrikler, og lige så snart vi er klar, og sundhedsmyndighederne er klar, så kan vi også fortælle, hvornår testcentrene kan stå klar, siger borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel.

Hvilke matrikler der er tale om, vil borgmesteren ikke løfte sløret for endnu. Det er dog blevet bekræftet overfor TV 2/Fyn, at det ene af de to centre kommer til at ligge ved Hærhjemmeværnets bygninger på Vibelundvej i det vestlige Odense.

I Svendborg har kommunen besluttet, at testcenteret, der bliver på størrelse med en halv fodboldbane, placeres ved Idrætshallen ved Ryttervej.

Testcentrene vil øge testkapaciteten i landet betragteligt, og målsætningen er, at hvert center skal kunne teste mellem 500 og 1.000 danskere om dagen. Ifølge TV 2/Fyns oplysninger skal centrene etableres hurtigst muligt og være i funktion helt frem til midten af juli.

Kommunerne knokler

Beslutningen om at etablere de nye testcentre kommer fra de centrale sundhedsmyndigheder, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har det overordnede ansvar. Den lokale beredskabsstab(LBS) har på Fyn koordineret indsatsen med at få testcentrene placeret i de fynske kommuner. Formålet er at få endnu flere testet for, om de er smittet med coronavirussen covid-19.

Som det ser ud nu, ved ingen af de to borgmestre, TV 2/Fyn har talt med fredag, præcist hvor mange og hvilke grupper, der skal testes på de nye fynske testcentre. Ifølge den odenseanske borgmester, lød beskeden dog på, at man kunne forvente, at det kunne være op mod 1.000, der skulle testes dagligt.

- Det er meget begrænset, hvad vi ved på nuværende tidspunkt, men vores opgave i første omgang er blot at tilvejebringe arealet og stå for det praktiske, siger Svendborgs borgmester Bo Hansen.

Alligevel knokler kommunerne for, hurtigst muligt at få igangsat arbejdet med de nye testcentre. Ifølge Odenses borgmester, vil man være klar til at melde de odenseanske lokationer ud i løbet af få dage.

- Vi arbejder så hurtigt som muligt, så vi kan bidrage til at få den nationale teststrategi op at stå, forklarer Peter Rahbæk Juel.