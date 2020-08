Alle lærere er blevet testet på coronaramt fynsk skole

Omkring 100 elever og 15 lærere blev tirsdag sendt hjem fra Pontoppidanskolen i Brobyværk, efter at en lærer på skolen blev testet positiv med coronavirus.

Læs også Lærer smittet med corona: 15 lærere og fire årgange sendt hjem på fynsk skole

Alle de 15 lærere, der blev hjemsendt, er testet negative for covid-19. Det oplyser skoleleder Søren Hillers til TV 2 Fyn.

Lærerne blev sendt hjem og testet, fordi de inden skolestart havde været til møde med en lærer, der var blevet syg med corona.

Lærerne testes igen

For at være mere sikker på at lærerne er sluppet uden om smitten, er de fredag blevet testet endnu en gang. Svarene ventes først i weekenden.

I forbindelse med hjemsendelsen af lærerne blev omkring 100 elever fra 6. til 10. klasse også sendt hjem, fordi det ikke var muligt at undervise dem på skolen.

De hjemsendte elever har i denne uge modtaget hjemmeundervisning.

Ifølge Søren Hillers forventes undervisningen af skolebørnene genoptaget på skolen mandag - medmindre weekendens testsvar ændrer på billedet af, at ingen af lærerne har coronavirus.

Pontoppidanskolen er en af tre skoler i Broby Skolerne. I alt er der 70 ansatte på de tre skoler, så de hjemsendte 15 lærere udgør en stor del af den samlede styrke.