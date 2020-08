Lærer smittet med corona: 15 lærere og fire årgange sendt hjem på fynsk skole

Omkring 100 elever på Pontoppidanskolen i Brobyværk skal indtil videre ugen ud modtage undervisning derhjemme, efter en kvindelig lærer på skolen er blevet testet positiv med coronavirus.

Det bekræfter skolens viceleder, Brian Møller Bisgaard, over for TV 2 Fyn.

- Det drejer sig om én medarbejder, der er testet positiv. Hun blev sygemeldt inden skolestart, så hun har ikke været i kontakt med nogen elever. Men hun har været i kontakt med flere lærere, og derfor gør vi det, som myndighederne anbefaler - og som vi er helt enige i, siger Brian Møller Bisgaard.

Modsat perioden i foråret, hvor eleverne var sendt hjem, er det i dette tilfælde lærerne, der er sendt hjem, forklarer han. Men fordi eleverne ikke kan få undervisning uden lærere til stede på skolen, vil de også blive sendt hjem og modtage undervisning hjemmefra.

- De følger fortsat skemaet - bare hjemmefra, fortæller vicelederen.

De berørte elever er i alt omkring 100 elever på skolens 6. til 9. årgang. Derudover er 15 lærere sendt hjem.

- Blandt andet mig selv. Jeg har hjemsendt mig selv. Jeg sætter mig ud i mit sommerhus, så jeg ikke kommer i kontakt med min egen familie, siger Brian Møller Bisgaard.

Vicelederen fortæller, at den sygemeldte lærer modtaget svaret på den positive test i dag, tirsdag, og derfor har skolen reageret med det samme.

- Alle de lærere, der er blevet hjemsendt, er blevet indrullet i et corona-program med to gange tekstning, før de er clearet, siger vicelederen.

Elever ikke i karantæne

Pontoppidanskolen er en af tre skoler i Broby Skolerne. I alt er der 70 ansatte på de tre skoler, så de hjemsendte 15 lærere udgør en stor del af den samlede styrke.

For skoleleder Søren Hillers er det vigtigt at betone, at eleverne ikke på nogen måde er sendt i karantæne derhjemme.

- Vi kan bare ikke skaffe så mange vikarer. Så vi kan ikke tilbyde den samme undervisning, siger skolelederen.

Søren Hillers fortæller, at han fik beskeden om den positive test omkring klokken 14.30, og efter han havde været i kontakt med sundhedsmyndighederne og kommunens ledelse på skoleområdet, havde de lagt en plan.

- Og så var resten egentlig kommunikation. Vi meldte det ud til lærere og forældre omkring klokken 17, siger Søren Hillers og fortsætter:

- Det var vigtigt fra starten at handle hurtigt og resolut - og hellere for meget end for lidt. Så vi håber, at vi får det under kontrol hurtigst muligt, så vi kan få ungerne tilbage i skole, siger skoleleder Søren Hillers.

Skolens ledelse regner med, at de har hele personalet clearet på fredag, så de kan genoptage undervisningen på skolen fra mandag.