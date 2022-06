Her køber Odense Havn enormt område og investerer milliarder

Skal løse behov

Direktøren for Odense Havn mener, at den seneste tid med en pandemi, krig og en grundstødning i den vigtige Suez-kanal har gjort det klart, at der er et behov for at kunne klare flere ting selv.

- Epidemier og krige har fået industrierne til at tænke sig om. Det er livsnødvendigt for at kunne nå verdens mål at opbygge lagre for vigtige komponenter og dele i nærheden af betydningsfulde industrier, der skaber bæredygtig udvikling og produktion. Man kan ikke bare længere regne med, at tingene ankommer til fabrikken til tiden fra den anden side af kloden. Det katastrofale er jo, at hele den grønne omstilling kan blive sat i stå, hvis virksomhederne ikke kan producere de kæmpestore vindmøller og deres fundamenter, siger Carsten Aa.



Den kommende Odense Dry Port bliver placeret i et område, der strækker sig over kommunegrænsen mellem Odense og Faaborg-Midtfyn.



Og hos begge borgmestre er glæden over dagens nyhed stor.

- I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi jo i forvejen med bæredygtig bosætning og en grøn hverdag som noget afgørende vigtigt. Et sted som Odense Dry Port gør, at vi kan være en aktiv del af at sætte den rivende udvikling fri, der er behov for. Pladsen bliver et pragteksempel på, hvordan man kan lave grøn transport, og samtidig kan vi se på lignende projekter herhjemme, at der bliver skabt mange gode lokale arbejdspladser, siger Hans Stavnsager (S).



- Den kæmpestore havneudvidelse, som havnen planlagde i 2008, stod færdig i 2020, og er i dag allerede afgørende for havvindmølleproduktionen. Derfor bliver Odense Dry Port en vital facilitet, fordi den kan styrke logistikken ind til den samme produktion på havnen. Det gør forsyningskæderne robuste bag den grønne omstilling, siger borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S).

Odense Havn skal nu i dialog med både Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner for at få de nødvendige tilladelser på plads.