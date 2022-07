Person savnes efter voldsom brand

Fyns Politi leder efter en beboer efter en voldsom brand i et hus i landsbyen Heden i Ringe natten til torsdag.

- Vi savner en person, som vi ikke med sikkerhed kan sige, om er i huset eller ej, fortæller Fyns Politis vagtchef Peter Vestergaard til TV 2 Fyn torsdag morgen.

Husets anden beboer blev reddet ud.

Et stort hold brandmænd kæmpede mod flammerne på ejendommen, efter alarmen lød klokken 00.22. Ejendommen er ifølge politiet udbrændt.

Brandårsag ukendt

Det har endnu ikke været muligt for politiet at undersøge stedet og dermed lede efter den savnede person inde i huset, da ejendommen torsdag morgen stadig er for varm til, at det er muligt at komme ind. Samtidig er der fortsat risiko for nedstyrtningsfare.

- Stedet er bevogtet, og når vi er sikre på, at det er sikkert at komme ind i huset, vil branden blive efterforsket, siger Peter Vestergaard.



Fyns Politi kan derfor endnu ikke bekræfte, hvad brandårsagen er.