Poul måtte vente halvandet år på operation: - Tarmene klukkede og gurglede lige under huden

Poul brokkede sig aldrig

Tilbage hos Poul Jansen er der i hvert fald ingen tvivl. Problemerne med ventelister kræver politisk handling.

For trods ventetid og utallige udskudte operationer, brokkede han sig aldrig til sygehuspersonalet.

- De kan jo ikke gøre noget ved det. De har ikke ressourcerne til at gøre noget ved det. Det tror jeg. Og der skal vi have politikerne til at gøre noget mere for at få det til at virke. Og få det til at ske noget. Det er jo ikke nok at snakke om det, siger Poul Jansen.

Og et godt sted at starte, mener i hvert fald Marie Kruse, der er sundhedsøkonom på Syddansk Universitet, er i prioriteringen af patienterne.

- Jeg tror, at det vigtigt, at man ser på, hvor meget sundhed man får for pengene. Når man investerer noget i sundhedsvæsenet, så skal der helst komme mest muligt sundhed ud af det. Om det så er bedre helbred, bedre trivsel eller længere levetid, siger Marie Kruse og fortsætter:

- Så der er måske behandlinger, der ikke har den store effekt, som man måske ikke skal udføre. Eller det er måske nogle patienter, som er meget tæt på afslutningen af livet, som måske skal have lov til at have den sidste tid i fred.

Så hvis vi har en patient, som er meget gammel og meget syg i forvejen, der kunne det godt give mening ikke at behandle?

- Det kunne være et eksempel på en prioritering, og jeg ved godt, at det kan virke provokerende. Men hvis nu man kun har ressourcer til at behandle en patient, så ville det måske være bedre at behandle en 30-årig mor til tre end en 89-årig, der i forvejen har mange alvorlige sygdomme, siger Marie Kruse.

Og det er måske en vej at gå, medgiver Mette With Hagensen (S).

- Det er en samtale, vi er nødt til at tage. Vi kan behandle meget mere i dag, end vi kunne tidligere. Men det er meget vigtigt for mig, at det ikke handler om, hvad vi har ressourcer til, men at vi sammen med patienten finder den bedste løsning. Og der kan et behandlingsstop godt indgå, hvis det er en snak om, hvordan patienten får det bedst muligt den sidste tid, siger Mette With Hagensen.