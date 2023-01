Årets Fund på Fyn: Her er de fire nominerede

Årets Fynske Fund er en pris, der hvert år uddeles til en ung fynsk sportsudøver, der som regel er under 18 år, eller som fylder 18 år i det år prisen uddeles for.

Det er komiteen, der også står bag kåringen af Årets Sportsnavn på Fyn, som nominerer og kårer Årets Fund.

Tidligere har blandt andre Viktor Axelsen og Lasse Norman Hansen været kåret til Årets Fund.

Komiteen, der består af medlemmer fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion, TV 2 Fyn og Fynske Idrætsforbund, skal kunne se et udviklingspotentiale i Årets Fund, og forventningen er, at den unge med årene udvikler sig til at blive en del af eliten i sin sportsgren.

Prisen uddeles ved Sportslørdag i Odense Idrætshal 21. januar.

Her er de fire nominerede til Årets Fund 2022: