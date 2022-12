Boligpriserne falder for femte måned i træk på Fyn

Værdisætning er afgørende

Mens prisfaldet for mange boligejere er bekymrende, så er det godt nyt for sultne boligkøbere.



Men, når renterne stiger, bliver det samtidig sværere at låne penge til at købe bolig, og derfor vil prisen stige igen i fremtiden.

Ifølge Simon Mark Sørensen, skal man dog ikke frygte store afslag på hussalg.

- Nej. Det kommer an på, hvordan ejendommen bliver værdisat og hvilken pris, man går på markedet med. Hvis den matcher markedet, vil der typisk være købere inden for en kort periode med et beskedent afslag, siger han, men tilføjer:

- Har ejendommen været værdisat i foråret og sat til salg i sommer, så skal man som sælger nok forvente en vis form for justering, for at køber finder boligen interessant.

Ifølge Finans Danmark vil hver tiende familie opleve at renten er steget på deres realkreditlån inden inden sommeren 2023.