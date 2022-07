DMI forudser kølig weekend med mulighed for at se supermåne

De kommende dage blæser en kølig luft med byger hen over landet fra vest og nordvest. Det betyder, at der er en kølig og blæsende weekend i vente.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt fredag morgen.

- Vi får en weekend, som bliver med lidt eller nogen sol, siger han.

Fredag kommer temperaturen til at ligge lige i underkanten af 20 grader, og så bliver vinden op til frisk fra nordvest.

I løbet af aftenen og natten trækker et større område med regn og torden ind over landet fra nordvest og passerer langsomt forbi.

- Faktisk har det først passeret de sydøstlige egne lørdag morgen, siger Klaus Larsen.

Årets tredje supermåne

Trods regn og torden skulle der alligevel være mulighed for at se årets tredje supermåne natten til lørdag, mener meteorologen.

- Det er nok i Vestjylland, at man har de dårligste chancer for at se den, netop fordi det her regnområde trækker ind forholdsvist tidligt på aftenen. Det er et område, der trækker langsomt mod øst, og vi forventer, at det når Fyn og Sjælland omkring midnatstid, siger Klaus Larsen.

- Så i store dele af landet vil man godt kunne opleve synet af supermånen i aften, tilføjer han.

Månens afstand til Jorden varierer en del i årets løb, og netop i disse dage befinder Månen sig tættest på Jorden.

Når Månen står tæt på Jorden, vil den lyse mere klart og virke større, og det er det, der kaldes en supermåne.