Fyn går agurk: Kamelmælk til ministeren: - Det er en stor ære, men jeg forsøger at skære ned på animalske fødevarer

- I mit hverdagsliv forsøger jeg selv at skære ned på animalske fødevarer. Mere grønt er godt både for sundhed og klima. Desuden er jeg meget optaget af at undgå madspild og at spise efter årstiderne.

Lars Aagaard svarer:

- Jeg spiser betydeligt mindre kød, end jeg gjorde engang, og jeg er blevet mere nøjeregnende med, hvor meget mad jeg smider ud. Så jeg gemmer madrester i fryseren, hvilket også er meget praktisk, fordi man som minister næsten aldrig er hjemme til spisetid.

- Jeg øver mig i at lave vegetariske retter, som er noget andet, end da jeg voksede op i O'ense, hvor min mor lavede mad. Jeg har en meget simpel vegetarisk ret som favorit for tiden: Italiensk brødsalat. Man steger noget lidt ældre brød i olie, på med noget hvidløg, køb en masse dejlige tomater - gerne fynske - et ordentlig bundt basilikum og kom lidt mozzarella og olivenolie over. Det smager sindssygt godt.

- Og så er jeg stoppet med at spise ost, som jeg ellers var meget glad for. Det skyldes både et hensyn til størrelsen af min mave, og så har ost - ligesom det røde kød - også en vis klimabelastning.