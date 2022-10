Fyn skruer ned: - Julebelysning skal der være noget af

Selvom inflationen er høj og elpriserne er steget til overraskende højder, vil det ikke gå ud over julestemningen.



Det lover de ansvarlige for julebelysningen i de fynske byer.

- Vi skal jo se på vores samlede omkostninger på energiforbruget. Og det gør vi på en lang række områder, men julebelysning det skal der være noget af, forsikrer Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune.

Stikket til julehyggen bliver således ikke trukket, men der bliver justeret på ambitionerne rundt om i byerne.

Tændt i færre timer

I Faaborg er beslutningen taget. Her skal juleglade borgere ikke frygte, at der bliver skruet ned på hverken lyset eller julestemningen.

Til gengæld skrues der ned på julen i Kerteminde, hvor meldingen er, at der bliver julelys i færre timer.

Det samme gør sig gældende i Middelfart.

Men er det noget pjat at spare på julebelysningen, og vil det gå ud over julehandlen?

Det har TV 2 Fyn har spurgt de ansvarlige om i Fyns tre største byer.

I Odense er meldingen fra direktøren i City Odense, Peter Bøgholm Kristensen, at julebelysningen blandt andet udskydes en uge og tændes den 19. november.

- Vi har også besluttet, ikke at have tændt for julebelysningen i morgentimerne, siger direktøren og tilføjer, at juleoplevelsen i Odenses centrum alligevel vil være den sammme.

Men det er ikke for, at spare på elregningen. Det er ene og alene signalværdien, det drejer sig om.

- Det er ikke strømmen, der er afgørende for det her. Det er det at vise, at vi er klar over, at man har bedt Danmark om at reducere på strømmen, og der reducerer vi med 42 procent, siger Peter Bøgholm Kristensen

Han fortæller, at besparelsen i runde tal ligger på 30.000 kroner, og at strømforbruget er 2,4 procent af den samlede omkostning for at lave julebelysning i Fyns største by.

- Det er for at vise samfundssind, slår direktøren fast.

I Svendborg er meldingen stort set enslydende med Odense. Her er julebelysningen fornyet, så det er ikke energiforbruget, der er udfordringen i Svendborgs julebelysning.

- Det handler faktisk meget mere om, hvilke signaler vi sender, siger Martin Larsen, som er formand for Shopping Svendborg.

Farligt at røre ved julen

Planen for julebelysningen i Svendborg handelsgader er dog ikke endeligt på plads. Der foregår en dialog med butikkerne, så man kan lande en plan, der ikke går ud over årets julesalg.

- Vi vil jo rigtig gerne finde en løsning, der sikrer, at det både bliver jul, men at vi også får løsning, der svarer til den tid, vi er i, siger Martin Larsen.

Han tilføjer, at det er "rigtig rigtig farligt at røre ved julen". Det er et parameter, som også skal indgå jule-ligningen i Nyborg.

- Hvis vi slet ikke havde det, hvad vil det betyde? Ville folk komme og lægge julehandelen her?, spørger borgmester Kenneth Muhs retorisk.

Han siger desuden, at Nyborgs butikker skal have noget på bundlinjen, og hvis byen slukkede helt for julehyggen, så ville der være risiko for, at folk kørte til de juleoplyste byer.

- Så ville vi måske miste noget handel. Så der er også et andet regnestykke i det her.

- Men vi skal gøre noget for energien og sænke vores forbrug, siger borgmesteren.

Han tilføjer, at man ligesom i Odense og Svendborg kigger på, hvornår og hvor lang tid julebelysningen skal være tændt.

Går du og overvejer og vurderer, hvordan din jul skal belyses i år, så kan du finde hjælp til beslutningen her, hvor du se, hvad prisen på el på Fyn er lige nu.