Gratis ture: Færger forlænger for gående og cyklister

De seneste uger har det været ganske populært for danskerne at gøre brug af de 53 færgeruter, som er gratis i hele juli for cyklister og gående.

De gratis færger er en del af Folketingets sommerpakke, der skal hjælpe økonomien i gang efter coronakrisen.

Og nu vælger blandt andre færgerne til Ærø, Bjørnø og Baagø ifølge DR at forlænge ordningen til august og september.

Tiltaget var i første omgang en del af Folketingets sommerpakke. Den indeholder en række initiativer for 700 millioner kroner, der skal hjælpe samfundet efter coronakrisen.

Fakta Det er færgeselskabernes eget valg, om de vil deltage i sommerpakken og dermed udbyde gratis færgerejser for gående og cyklister i juli.



Hvis færgeselskaberne deltager, får de efterfølgende den manglende billetindtægt dækket af staten. Initiativet er en del af regeringens sommerpakke, som også består af billigere færger i august og september. Kilde: Transportministeriet Se mere

Færgeselskaberne, som fortsætter ordningen, får fortsat tilskud fra staten.

Dorthe Winther, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, fortæller til Ritzau, at ordningen indtil nu har betydet meget.

- Det har betydet, at en masse mennesker har fået øjnene op for småøerne.

- Der har været rigtig mange besøgende, og når vi gør det op på et senere tidspunkt, betyder det forhåbentlig også, at de har spædet i kassen og dermed bibragt øerne noget omsætning, siger hun.

I løbet af juli har der dog også været historier om, at nogle øer næsten ikke har kunnet følge med efterspørgslen.

Nogle øboere har blandt andet fortalt, at de har haft svært ved at få plads på propfyldte færgeafgange.

Det billede genkender Dorthe Winther.

- Nogle steder har det nok været voldsomt. Og det er jo de steder, som i forvejen er turistmagneter i juli, hvor der er rigtig mange mennesker. Og der er en begrænset kapacitet. Så vi har nok ikke fået det fulde udbytte af ordningen.

- Vi arbejdede oprindeligt for, at den her ordning skulle begynde efter juli, fordi den måned i forvejen har mange besøgende. Så vi synes, det er en god ting, at nogle fortsætter i august og september.

- Det er en fin måde at afprøve, om folk kommer i de måneder, siger Dorthe Winther.