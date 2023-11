Han bliver beskyldt for at udskamme ærøbo: Her debatterer minister forslag om 30-timers arbejdsuge

Kritiserer kendt ærøbo i sin bog

Debatten om vores arbejdsliv tog for alvor fart efter ærøboen Maj My Humaidans bog 'Ærømanifestet' om at mærke efter og stå af ræset, hvis det føles rigtigt.

I sidste uge kom så debatbogen 'Arbejdets land' skrevet af den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek.

Her omtaler ministeren Maj My Humaidan og hendes meningsfæller som 'velfærdssamfundets gratister':

"De almindelige, pligtopfyldende fynboer må altså nu også bære den dobbelte byrde, det er både at lægge øre til idealisternes evangelium om en mere ophøjet livsform og samtidig skulle arbejde hårdere for at lappe det hul, som velfærdssamfundets gratister efterlader."

Kaare Dybvads Beks betegnelse af Maj My Humaidan resulterede fredag morgen i en ophidset afslutning på en TV-debat mellem de to om danskernes arbejdsmoral. Da debatten i Go' Morgen på TV 2 skulle slutte, lød det fra Maj My Humaidan:

- Helt ærligt, hvor er det vildt, det, du skriver om mig. Hvor er det en vild udskamning af et enkelt menneske. Af en borger. Som minister. Er du sinds...

Mere nåede seerne ikke at høre, før afslutningsmusik og tekster rullede over skærmen.