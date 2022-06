Heartland vil være endnu mere lokale: - Vi er en fynsk festival for hele Danmark

Torsdag bliver den fynske festivalsæson skudt i gang efter to år uden store musikfestivaler, når Heartland slår portene op ved Egeskov Slot og igen inviterer til talks, samtidskunst, madoplevelser og livemusik.



Forud er gået to år, hvor coronaviruspandemien gjorde det umuligt at afvikle festivaler. Heartland har brugt den mellemliggende periode på at tydeliggøre sit fynske tilhørsforhold.

- Profilen har altid været fynsk. Men vi har brugt de to års festivalpause på at udvikle og har lavet en 2026-strategi, som blandt andet handler om vores fynske forankring.

- Vi vil tydeliggøre vores fynske engagement og vores fynske tilhørsforhold. Vi er en fynsk festival for hele Danmark. Der havde ikke været Heartland, hvis ikke det havde været på Egeskov, siger Janne Villadsen, der er program- og udviklingsdirektør på Heartland.

Hun uddyber, at det derfor overhovedet ikke er muligt at flytte festivalen til et andet sted – hverken på Fyn eller i Danmark.

- Man kan ikke flytte Heartland. Vi er Egeskov. Mange andre festivaler kan flytte location, men vi kan ikke holde Heartland et andet sted i Danmark. Vi er født her og bor her.

- Vi er det her. Det er ikke en bare en god ide, siger Janne Villadsen.

Afhængig af lokal støtte

Direktøren understreger, at festivalen er 100 procent afhængige af den lokale opbakning, de mange lokale aktører, Faaborg-Midtfyn Kommune og de borgere, der bor i kommunen.

Blandt andet derfor har festivalen allerede tilbage i 2020 lanceret en lokal billetpris, hvor borgerne i kommunen kan spare 30 procent på adgangsbilletten til Heartland.

- Det er en måde at sige tak til naboerne for, at de er der – og at vi må være her. Vi håber, at flere lokale vil deltage i de kommende år, siger Janne Villadsen.

Det er tre år siden, der senest blev afholdt festival ved Egeskov Slot, og det glæder borgmesteren i Faaborg-Midtfyn Kommune, socialdemokraten Hans Stavnsager, at der nu igen kommer masser af gæster til kommunen.

- Vi er rigtig, rigtig glade for, at den er tilbage. Det plejer jo at være 20-25.000 gæster, som kommer fra hele landet og også fra udlandet. Vi viser det bedste frem, som vi har.

- Både omgivelserne på Egeskov, som jo er noget af det smukkeste, man kan finde på Fyn, og så har vi også en aftale med Heartland om at promovere forskellige dele af Faaborg-Midtfyn og Fyn. For eksempel er stort set alle fødevarer, der sælges på Heartland, fynsk producerede. Så Heartland er altså et fantastisk udstillingsvindue både for vores kommune og for Fyn som helhed, siger Hans Stavnsager.

Lokale råvarer

I det hele fylder det lokale engagement meget på Heartland. Ifølge program- og udviklingsdirektøren ligger festivalen på Fyn af mange årsager, to af dem er dog ganske vigtige.

Og her er borgmester Hans Stavnsager på sporet af det rigtige.

- Det er her, der er smukkest - og så er her et fantastisk udbud af råvarer, forklarer Janne Villadsen.

80-90 procent af alle råvarer på festivalen er fra Fyn, og Heartland stiller krav til boder og restauranter om, at de finder deres råvarer på Fyn.

- Så når Heartland Banquet i år laves af den internationalt anerkendte restaurant Tawlet fra Beirut i Libanon, så har de hentet råvarer på hele Fyn, blandt andet asparges, siger Janne Villadsen.

Tankerne bag det lokale engagement har blandt andet udspring i klima og bæredygtighed.

- Vi er en international festival, men det handler også om bæredygtighed. Der er ingen grund til at få tingene langt væk fra, når vi har det i baghaven. Vi vil gerne mindske vores co2-tryk ved at sikre os, at det er lokale aktører, der hjælper os. Lokale aktører med lokale råvarer, forklarer Janne Villadsen.

Hvor fynsk er selve festivalen egentlig? Kører det hele ikke reelt fra København?

- Det gør det ikke. Vi er ikke nogen i ledelsen, der er fra København. Vi er fra Jylland eller Fyn. Men vi har selvfølgelig et kontor i København, ligesom vi har på Egeskov, siger Janne Villadsen.