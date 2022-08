Intet må gå galt: Fynsk cykelhold skal køre om kap med verdensstjerner

Tour de France-stjernerne Magnus Cort og Geraint Thomas er bare to af de modstandere, som et fynsk cykelhold om få dage skal cykle skulder ved skulder med til PostNord Danmark Rundt.

- Jeg kommer til at æde mig selv flere gange, det lover jeg, siger den 24-årige Team Riwal-rytter Alexander Salby om sin indsats til det stjernespækkede løb.



Holddirektøren for det fynske Team Riwal, Mogens Tveskov, ser også frem til et spændende løb, men han er heller ikke blind for den hårde konkurrence.



- Med det set up bliver det en smule svære at gøre sig gældende for os, siger holddirektøren.

Intet må gå galt

Derfor er det også vigtigt, at alt er klappet og tilrettelagt for det fynske hold, der lige nu arbejder på højtryk for at få de sidste detaljer på plads inden løbet i næste uge.

- Det ville være en skandale, hvis du taber kæden eller ikke kan bremse i opløbssvinget eller gearskifteren lige pludselig ikke virker, siger Alexander Salby og tilføjer.



- Det er det, der gør, at du misser din helt store gennembrudssejr.

Og det vil være ærgerligt for den unge cykelrytter, der understreger, at Danmark Rundt er det bedste udstillingsvindue for danske ryttere som ham selv.

"Det bliver vildt"

For Mogens Tveskov er årets Danmark Rundt også noget helt særligt.

- Der kommer ret mange spændende stjerner. For cykelelskeren bliver det et vildt og fedt cykelløb, siger direktøren begejstret.



Selvom det muligvis ikke bliver til en plads på præmiepodiet ved årets løb, så er det store håb, at det fynske hold med tiden kan cykle sig ind i danskernes hjerter.

- Vi vil være hele Danmarks cykelhold og være dem, som alle danskere bakker op om til større cykelløb.

Både 2. og 3. etape til dette års PostNord Danmark Rundt har sit udgangspunkt på Fyn. Henholdsvis i form af en enkeltstart i Assens onsdag og løbsstart torsdag i Otterup.

Det er kun lidt over en måned siden, at verdens største cykelløb gæstede Fyn. Dengang mødte fynboer i massevis op til Tour de France's 2. etape, der sluttede i Nyborg.