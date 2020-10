Kraftig blæst på Storebæltsbroen - fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer

En kraftig vind fra syd står ind på Fyn fra morgenstunden, og vinden kan især mærkes på Storebæltsbroen.

Blæsevejret gør, at Sund & Bælt har valgt at fraråde kørsel med vindfølsomme køretøjer på broen fra morgenstunden af. Det skriver de på deres hjemmeside.

Det er for eksempel køretøjer som lette lastbiler og personbiler med en campingvogn bagpå, der anbefales at vente med at krydse broen.

Ifølge Sund & Bælt forventer man, at anbefalingen ophæves klokken 12 i dag.

En storm tilbage i februar gjorde det flere gange tydeligt, hvorfor anbefalingen fra Sund & Bælt lyder, som den gør.

Flere personbiler med høje trailere og campingvogne valgte at krydse broen, trods anbefalingerne, hvilket resulterede i, at der både på Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen var problemer med trafikken, efter henholdsvis en trailer og en campingvogn væltede midt på broen.

