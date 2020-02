Læs dig klar til det fynske bogtræf: Maria anmelder bøger af fem fynske forfattere

Der gemmer sig mange forfattere på Fyn, og TV 2/Fyn har fået den fynske bogblogger Maria Johansen til at anmelde fem fynske værker af fem fynske forfattere. Hun anmelder ikke med hverken hjerter eller stjerner. Hos hende er det kaffekopper, der signalerer, hvor god bogen er.

Herunder finder du både en børnebog, en trilogi, en digtsamling og en historisk roman. Find kaffen og læsebrillerne frem, for nu skal der læses.

Hvis vi var en almindelig familie af Trine Bundsgaard

På toppen af bunken med fem fynske bøger finder Maria Johansen sin første anbefaling frem. Det er børneromanen "Hvis vi var en almindelig familie" af odenseanske Trine Bundsgaard.

- Det er en børneroman, der handler om en familie, der ikke er helt almindelig. Børnene har en spirituel og flyvsk mor og en far, der er fraværende og alkoholiker. Bogen handler om et søskendepar, der prøver at få det hele til at hænge sammen, hvor den store skal være den voksne i familien.

Supergod. Superrelevant og godt skrevet.

6 kaffekopper

Dealbreaker - hver nat smadrer jeg mit ansigt med bølger af Cindy Linn Brown

Næste bog i bunken er digtsamlingen "Dealbreaker" af Cindy Linn Brown fra Odense.

- Bogen handler om forfatterens søvnløshed, som hun har døjet med i mange år. Det kender jeg selv meget til, så måske netop derfor ramte den mig virkelig. Den handler om, hvordan andre mennesker ikke altid forstår, hvor ødelæggende det er ikke at kunne sove, og hvor svært det er at få alting til at køre.

Cindy Linn Brown er enormt god til at beskrive følelser og sige det med metaforer. Supergod.

5 kaffekopper

Sumobrødre af Morten Ramsland

Den tredje bog er romanen "Sumobrødre" af Morten Ramsland.

- Bogen foregår i Næsby i Odense, hvor man følger en flok små drenge, der laver drengestreger og leger med skrubtusser. Den handler om Lars på 11 år og hans forhold til sin familie. Der er en masse med nogle voksne, der ikke opfører sig, som voksne bør og skal.

Den er supergod og sådan en bog, der bare læser sig selv.

6 kaffekopper

Faith af Mich Vraa

Den fjerde bog i bunken er "Faith" af odenseanske Mich Vraa. Det er den sidste bog i en trilogi om Dansk Vestindien og er ifølge Maria Johansen den bedste af de tre:

- Det her er min absolutte favorit. Den handler om Danmarks kolonitid i Dansk Vestindien. Den er skrevet i dagbogsform, og gemmen brevvekslinger får vi små brudstykker af dansk historie fra mange forskellige perspektiver. Man følger nogle forskellige mennesker i de tre bøger, og i denne her bog er hovedpersonen ung, rebelsk og så holder man rigtig meget af hende.

6 kaffekopper

En anden gren af Jesper Wung-Sung

Den sidste bog har Maria Johansen endnu ikke læst, men det er den bog, der ligger øverst på hendes to read-liste. Det er "En anden gren" af Jesper Wung-Sung, der kommer fra Svendborg.

- Nu laver jeg en forsigtig anbefaling af en bog, jeg ikke har læst. Den har vundet så mange priser, og alle, jeg kender, siger, den er god. Jeg skal helt sikkert selv have den læst. Det er en historisk roman, der handler om Jesper Wung-Sungs egne oldeforældre, da de kom til Danmark fra Kina. Og så er det noget med, at de blev udstillet i Tivoli.

Kaffekopperne må vente...

Du kan møde Maria Johansen og andre bogbloggere, forfattere og læsere til det fynske bogtræf i Svendborg den 8. februar.