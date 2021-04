Lørdagens coronatal: Smitte i økommune for første gang længe

Ærø Kommune har ikke haft nogen smittede beboere siden starten af marts, men lørdag er der registreret to med coronavirus.

Derudover er incidenstallet steget med henholdsvis 48,5 og 24,4 procent i kommunerne Nordfyns og Assens.

Assens Kommune har gjort sig negativt bemærket siden torsdag, hvor den nåede op på et incidenstal over 100. Dagens stigning betyder, at Assens Sogn nu bliver lukket på grund af for høje smittetal.