Vestfynsk sogn lukker efter høje smittetal

Kriseberedskabsmøde

En kommune er forpligtet til at lukke et sogn, når tre kriterier er opfyldt. Incidens over 400, mere end 20 smittede og en positiv procent over to.

Alle tre kriterier er opfyldt i Assens Sogn, der har 5.676 indbyggere.

- Det er trods alt positivt, at man kan se det så tydeligt og helt ned på sogneniveau. Så ved vi, hvor vi skal sætte ind, siger direktøren.