Marlene er næsten totalt blind: - Hvorfor ville ingen ansætte mig?

De mange afvisninger tog hårdt på Marlene Jørgensen.

- Det er enormt hårdt at se ens studiekammerater få et arbejde så hurtigt. Processen med at komme ind på arbejdsmarkedet er rigtig, rigtig hård, og det at blive afvist mange gange, det er psykisk hårdt. Jeg havde den følelse af, at: "jeg vil bare i arbejde," fortæller hun.

Mødet mellem mennesker

Hos Dansk Blindesamfund mener de, at det kræver handling fra Folketinget for at få flere blinde i job.

- De er nødt til at lave lovgivningen om, så den tager højde for, at vi lever i 2024 og vi er synshandicappede, som skal kunne begå os på et digitaliseret arbejdsmarked ligesom alle andre, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

Han erkender, at Dansk Blindesamfund også selv har en opgave. De har allerede en rådgiverlinje, hvor virksomheder kan ringe ind og få råd og vejledning om, hvad det vil sige at ansætte en person med et synshandicap.

- Vi kan selv blive meget bedre til at støtte op om, at synshandicappede mødes med en kommende arbejdsgiver. En ting er en generel informationskampagne. Det kan måske rykke noget, men det er jo i mødet mellem mennesker, at tingene ændrer sig, der tror jeg, at vi selv kan blive bedre til at få hjulpet arbejdsgiver til at møde synshandicappede, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

I dag er Marlene Jørgensen kommet i job og arbejder som sagsbehandler. Et job, hun fik et år efter, hun havde været til samtale, fordi virksomheden havde gemt hendes ansøgning.

- Jeg ranker ryggen lidt mere, og jeg er enorm stolt af mig selv, siger Marlene Jørgensen.

Og hun håber at endnu flere får den følelse.

- Jeg håber inderligt for alle blinde og svagtseende, at de kommer i arbejde og får den her styrke af, at du gavner samfundet på lige fod med alle almindelig seende.