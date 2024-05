Lækket rapport: Fire fynske værfter i spil til at bygge 55 nye krigsskibe

Kommende skibe til den danske flåde skal helst blive til i Danmark.

Derfor blev Nationalt Partnerskab for det maritime område tilbage i 2022 bedt om at undersøge for Forsvarsministeriet, hvorvidt Danmark kan designe, producere, udruste og vedligeholde krigsskibe selv.

Svaret i et lækket udkast til rapporten lyder, at det kan Danmark godt, men at faciliteterne endnu ikke eksisterer til byggeri af store skibe, skriver TV 2.

I rapporten bliver Fyn dog fremhævet som stedet, hvor det med de rette investeringer kan sikre tilblivelsen af store og små skibe til militært brug.

Stort værft og revolutionerende robotter

Blandt tre værfter på landsplan er Fayard i Munkebo nævnt som et værft med potentiale for at bygge store skibe. Foreløbigt er der konkrete planer om at bygge nye, store patruljeskibe, man andre store militære skibe ventes at komme til over de næste 20 år.

Fayard bygger dog ikke nye skibe i øjeblikket, men danske fregatter er tidligere bygget på Lindø, hvor der er dokke og kraner til formålet.

I dag beskæftiger Fayard sig med vedligeholdelse og ombygning af større skibe.

Ifølge den lækkede rapport er der dog ingen værfter på dansk grund, som kan bygge de store skibe lige nu. Det vil kræve en investering i produktionsfaciliteter. Især de store stålskrog bliver en udfordring at lave i Danmark.

Et nyt testcenter for produktion af store stålkonstruktioner er dog på vej på Lindø, hvor svejserobotter skal bruges til at lave konstruktionerne.