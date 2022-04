Politiet jagtede fusk på motorvejen

På trods af at både Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Forsvaret - bare for at nævne nogle af de deltagende myndigheder - havde kastet et fintmasket net ud over de to Kildebjerg-rastepladser mellem afkørsel 53 og 54, så var der ingen garanti for, at alle de køretøjer, som razziaen var målrettet imod, kørte i fælden.

- Det er jo sådan, at alle de røde lamper blinker på alle mulige apps om, at der er noget politi i nærheden, fortalte Jesper Endelund og tilføjede:



- Så de, der har noget rigtig slemt, opdager det nok, inden de kommer hertil og kører slet ikke forbi her. Men dem er vi også ude at fiske op. Vi er ude at samle nogen op, der holder i nødsporet - hvad laver de der? - og får dem kontrolleret.