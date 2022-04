Priserne stiger og stiger - og det bliver de formentlig ved med

Skal SU'en hæves?

For de unge studerende på SU og de borgere, der er på andre former for overførselsindkomst eller er enlige forsørgere, er udfordringerne derfor også store - og stigende.

I 2022 får udeboende på videregående uddannelser 6.397 kroner før skat om måneden i SU. Men det er på nuværende tidspunkt ikke nok ifølge Kathja Lykke Larsen fra Odense.

Derfor har hun lavet et borgerforslag.

- SU-satserne burde hæves for udeboende på videregående uddannelser, for vi får kun regninger, der stiger og stiger og stiger. Som det ser ud lige nu, er det svært at følge med, siger Kathja Lykke Larsen, der startede på ergoterapeut-studiet i Odense i februar.

Regeringens reformkommission vil omvendt helt droppe SU'en på kandidatuddannelserne og gøre den til et lån fra staten.

Det viser rapporten fra reformkommissionen.



Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) ser dog ingen større fremtid for forslaget.



- Det kendte forslag om omlægning af kandidat-SU til lån er ikke på mit tegnebræt, skriver ministeren på Twitter.