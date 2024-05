Sag udsættes efter rod i dokumenter: Topadvokat fanget på skjult kamera vil stoppe TV 2-dokumentar

Retten i Odense tager i eftermiddag stilling til en begæring, som topadvokaten Nicolai Dyhr indgav mandag aften. Advokaten vil have nedlagt forbud mod, at skjulte optagelser af ham vises i dokumentaren "Den Sorte Svane".

Nicolai Dyhr er en af landets mest profilerede konkursadvokater, og indtil for nyligt arbejdede han hos et af landets mest respekterede advokathuse, Horten. Han vil have bremset optagelser han selv optræder i i TV 2-dokumentaren "Den sorte svane", hvor han på skjult kamera flere gange erklærer sig parat til at lukke øjnene for økonomisk kriminalitet.

TV 2's muldvarp begærede også om forbud inden udgivelsen, men det har både Københavns Byret og Østre Landsret afvist.

Retten skal afgøre, om der skal nedlægges forbud mod dokumentaren.

Dokumentaren er allerede udgivet på TV 2 Play, og første afsnit sendes i TV 2 tirsdag aften klokken 20.

TV 2 Fyn følger sagen, som foregår i Retten i Odenses Retssal 6.