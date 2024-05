Sandt eller falsk? Vi tester syv myter om unge og alkohol

I dag er sidste skoledag eller rettere sidste undervisningsdag for mange elever i 9. klasse i de fynske folkeskoler. Derfor var mange unge traditionen tro samlet i Munke Mose i Odense for at fejre, at det nu er slut med klasseundervisning - i hvert fald i et stykke tid.



Festlighederne involverede også for nogles vedkommende en del alkohol.

Næsten hvert år der i forbindelse fejringen af sidste skoledag en diskussion i medierne om unges alkoholforbrug. TV 2 Fyn har derfor samlet nogle myter om unges alkoholforbrug og forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned.