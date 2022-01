Se kortet: Her bor der flest fattige børn på Fyn

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Danmarks Statistik

Ærø indgår ikke i opgørelsen af diskretionshensyn.

Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er tale om absolut fattigdom. Absolut fattigdom indebærer, at børnene ikke får mad, tøj og tag over hovedet.

Ifølge FN lever 8,2 procent af verdens befolkning for under 1,90 dollar om dagen - eller knap 13 kroner om dagen, men sådan nogle forhold er der ikke nogen steder i Danmark. I Danmark er man fattig, hvis man har indkomst på under 10.300 kroner om måneden - eller omtrent 343 kroner om dagen.