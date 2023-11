Skatten er på vej ned - men det får ikke danskerne til at arbejde mere, siger økonom

Vi skal holde fast i den stærke arbejdsmoral.

I kølvandet på dén opsang fra statsminister Mette Frederiksen vil regeringen nu lette personskatter for ti milliarder kroner. Det oplyser økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) til TV 2.

- Jeg er glad for, at vi nu kan lave den største lempelse af skatten på arbejde i ti år. Det er et skulderklap til det arbejdende Danmark, at vi nu letter skatten på arbejde med ti milliarder kroner, skriver ministeren til TV 2 og Ritzau.

Med de nye skattelettelser håber regeringen at øge arbejdsudbuddet med 5.150 personer i 2030. I alt 3,3 millioner arbejdende danskere vil nyde godt af skattelettelser.

Meldingen kommer bedst som vi her på TV 2 Fyn har præsenteret en ny Megafon-måling, der undersøger fynboernes villighed til at arbejde mere.

Men det vil ikke give en stærkere arbejdsmoral at sænke skatten - det mener nationaløkonom Nina Smith. Hun mener, at skattelettelser er et svært redskab at bruge, når det kommer til at øge en stærk arbejdsmoral hos danskerne.

- Der skal temmelig meget økonomi til, før man får mange til at ville arbejde mere.

- Det kræver enten en meget stor lønforhøjelse eller meget store skattenedsættelser, og så bliver det jo igen svært at finansiere den offentlige sektor, hvis man virkelig skulle give så høje lønninger, som det var nødvendigt for at øge den mængde man ønsker at arbejde, siger nationaløkonom, Nina Smith.

Der er vel også nogen der siger: Nu får vi en skattelettelse, så nu behøver vi ikke at arbejde så meget?

- Det er jo den anden effekt. Hvis man får skattelettelser, så kan man jo få kortere arbejdstid og sådan set få den samme indkomst efter skat. Det som økonomer kalder indkomsteffekten. Man kan vælge skattelettelser af politiske grunde, men at tro at det giver store arbejdsudbudseffekter, det tror jeg altså ikke på.

TV 2 Fyn har sammen med Megafon blandt andet spurgt fynboerne, om en skattelettelse ville give dem lyst til at arbejde mere.

Men kun godt hver fjerde svarende til 27 procent mener, at en mærkbar skattelettelse kunne få dem til at arbejde mere. 58 procent er enten "helt enig" eller "overvejende enig" i, at en mærkbar skattelettelse kunne få dem til at arbejde mere.