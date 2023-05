Tæt på sæsonafslutning: Er OB et kuldsejlet projekt eller en talentfabrik?

Leif Rasmussen vil vente til efter sommerferien med at give sin endelige dom over OB-projektet som helhed.

- Kuldsejlet projekt? Hvis projektet var at komme i top-seks, så ja. Men projektet skal vel først vurderes for alvor efter de første seks-syv runder i den nye sæson. Hvis OB fortsætter med at være et hold, der svinger meget, bliver det bare endnu en sæson på pladsen mellem syv og ni, siger Leif Rasmussen.

Unge talenter skal hjælpe OB mod toppen

OB gør dog meget ud af at pointere, at det er klubbens unge talenter, der skal hjælpe med at indfri ambitionerne om top-seks.

Siden 2015 har klubbens akademi forsøgt at udvikle fodboldtalenter, der skal skabe superligaspillere eller tjene flest mulige penge til klubben.