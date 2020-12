Tag på vandretur efter døde mus, muslinger og tænd et bål

- Nej, se der!

Emil Sanderhoff træder ud i vandpytten og samler en druknet mus op ved at holde den i halen. Hans begejstring når nye højder sekunder efter, da han får øje på noget, der bevæger sig på musen.

- Jamen det er da utroligt. Det er igler. Prøv at se, lyder opfordringen fra Emil Sanderhoff, der er naturformidler ognogle måske kender fra Naturama i Svendborg.

Nu deler han ud af sin viden om den fynske natur i fem programmer, hvor han har TV 2 Fyns reporter Preben Dahl med på tur. Ideen er Emil Sanderhoffs egen, da han ønsker, at fynboerne skal komme gennem en corona-påvirket juletid med vandreture på Fyn.

- Jeg har mange favoritsteder. Områder i den fynske natur, jeg holder af. Og det er ikke svært at komme ud på en tur. Bare kom godt med tøj på og afsted, smiler naturformidleren, der i alle fem tv-programmer optræder i et par gummistøvler, han har købt i en genbrugsforretning for blot 20 kroner.

Turene går ud til vidt forskellige naturtyper. Først er det Vejstrup Aadal på Sydvestfyn. Dernærst øser Emil Sanderhoff ud af sin viden og sine ankedoter på Thurø Rev, i Svanninge Bjerge, i Skåne-moden ved Haastrup, før der sluttes af med blåmuslinger tilberedt over bål på Helnæs.

- Blåmuslinger dampet i hvidvis smager fantastisk. Man kan også tage ud til kysten og finde dem og så tage dem med hjem og tilberede dem der. Så er det en god ting at lade dem ligge i vand natten over, for så kommer sandet ud af dem. Men det er endnu bedre at lave dem over bål på stranden. Sådan lige dampet i hvidvin i en gryde. Det kan noget, slår Emil Sanderhoff fast.

Bliver du inspireret af Emil Sanderhoffs tip til vandreture, så send os dit foto, når du har været afsted på tur et af de fem steder. Send det til tip@tv2fyn.dk.

Naturformidler Emil Sanderhoff, til venstre, holder kaffepause sammen med Preben Dahl i Vejstrup Aadal. Foto: Morten Albek