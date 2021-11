Viktor Axelsen vinder stor turnering

Titlen blev sikret med en finalesejr over Kean Yew Loh fra Singapore på 21-13, 9-21, 21-13.

De to spillere kender hinanden godt, fordi de træner sammen i Dubai. Verdensranglistens nummer to, 27-årige Viktor Axelsen, flyttede efter OL-triumfen i sommer til De Forenede Arabiske Emirater for at kunne optimere træningsforholdene.

Slog flere danskere undervejs

I denne uge har andre danskere stiftet godt bekendtskab med den 24-årige singaporeaner. Uheldigvis.

Kean Yew Loh, der er nummer 26 på verdensranglisten, har tidligere i turneringen slået to danskere ud: Hans-Kristian Vittinghus i kvartfinalen og Rasmus Genke i semifinalen. Han slog også verdens nummer 1, Kento Momota.

Alligevel havde Viktor Axelsen nogenlunde styr på kampen, der dog gik ud i tre sæt. Fynboen vandt i overbevisende stil første og tredje sæt.

Turneringen i Indonesien, der er på niveau med All England, har en præmiesum på 850.000 amerikanske dollar, som svarer til cirka 5,6 millioner kroner. Af dem får fynboen cirka 391.000 kroner for turneringssejren i herresingle.