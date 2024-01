Mads er radioamatør og en af de sidste af sin slags

Vild med antenner

Radioamatøren fra Langeland er for længst gået ind i pensionisternes rækker uden dog at sætte farten ned. Inde i huset holder en sovende hund og en meget aktiv papegøje ham selskab, og udenfor det lille hus og den gamle lade, regerer høns, ænder og et par vagtsomme svanegæs. Derudover er grunden beplantet med vin og antenner. Mange antenner, hvilket han gerne sætter ord på i løbet af en rundtur.

- Den der er tysk. Den er god. Men vi havde en storm for nylig, så den er lidt træt. Den skal jeg have lavet, forklarer han og peger på noget, der mest af alt virker som et kraftigt forstørret vasketøjsstativ i sådan cirka 10 meters højde. Flere af de tråde, der skal sikre ham kommunikation med ligesindede, er revet over og hænger og flagrer i vinden.

Et stykke derfra er en anden antenne forbundet med et solcellepanel.

- Den er en del af radioamatørernes borgerservice. Ja, den er god nok. Skulle der ske det, at telefonnettet og alt andet går ned, og det kan jo ske på grund af terror eller en sol-storm, så kan vi med den få fat på Beredskabsstyrelsen. Så brænder det på en nabogård, kan de bare komme her, så kan vi få kontakt til hjælpen, siger Mads Jørgensen.