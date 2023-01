Nyt hotspot for kystliv er finansieret: Det er en del af den Langelandske DNA

Et hotspot for paddlebord kajak og svømmere.

Et mekka for dykkere, kitesurfere og lystfiskere.

Det er hvad Langeland prøver at blive med projektet Shores, der skal tage udgangspunkt i Langelands natur ved kysten og havet. Og nu har projektet rundet et skarpt hjørne.

De sidste penge er nemlig samlet ind, i det 25 millioner kroner store kystprojekt. Det er Nordeafonden der støtter med 13,4 millioner kroner, der har bragt kontoen i mål.

Projektet er blandt andet også støttet af Lokale og Anlægsfonden og Den A.P. Møllerske Støttefond, som har støttet med flere millioner kroner.

Derfor ser projektet nu ud til at være godt på vej, og det vækker stolthed hos de lokale igangsættere.

- I forhold til turisme vil det være stort, men også i forhold til Langelands DNA. Der vil det være noget der går ind og giver en stolthed, siger Leif Esbensen, der er en af bagmændende på projektet.

Og projektets seneste sejr vækker også stor glæde hos de lokale politikere.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse, siger Tonni Hansen, borgmester på Langeland og fortsætter:

- Det er nok en af de største dage i min tid som borgmester. At det her lykkedes det er helt utroligt. Det er så godt for Langeland, siger Tonni Hansen.

Kystliv er DNA for langelændere

I alt bliver der bygget for 25 millioner kroner og det ender ud i fem lokationer eller ’spots’, som ligger fire forskellige steder, nemlig i Bagenkop, Rudkøbing, Lohals og Bukkemose.

- Det er en del af den langelandske DNA, det at kysten definere os. Det er ubetinget sådan det er, siger Jane Jegind, Erhvervs- kultur- og turismechef Langeland.

Nu mangler kun de sidste godkendelser fra Kystdirektoratet før projekterne omkring øen kan gå i udbud.