Styrelse retter kritik: Plejecenter får påbud for dårlig demenspleje og mangelfuld dokumentation

Mangelfuld dokumentation

I tilsynsrapporten fra Stigtebo Plejecenter fremgår det, blandt andre mangler, at dokumentationen ikke var fyldestgørende. Der stå blandt andet:

"Dokumentationen i en borgers omsorgsjournal var så mangelfuld, at det krævede personligt kendskab til borgeren for at vide, hvilke socialpædagogiske handleplaner der hos denne borger virkede".



- Min første tanke er, at den bærer præg af, at nogen kigger på en standard. Men vi taler om et lille plejehjem med 18 beboere, hvor personalet kender beboerne ud og ind og mange er vokset op her i byen. Man har ikke ladet være med at dokumentere tingene, man har bare talt om det, forklarer formanden for Ældresagens lokalafdeling på Langeland, Jette Benzon Jespersen og tilføjer: