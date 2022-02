Metalstykker fløj gennem byen under stormen: Naboer kræver ikonisk fabrik sikret eller revet ned

Det var ikke ufarligt at bevæge sig rundt i Højrup under weekendens voldsomme blæsevejr.

Stormen Malik rev dele af taget af den forfaldne og tomme fabriksbygning midt i byen, og fik træ- og metalstykker til at fyge gennem Højrup.

Derfor kræver naboerne handling for at få gjort noget ved fabriksbygningen.

- Vi har arbejdet mange gange på at få gjort noget ved den, men desværre lykkes det ikke rigtig, selvom kommunen har vurderet den til at være til fare for beboerne i området, siger Hanne Højgaard, der er pensionist og bor tæt på fabriksbygningen i Højrup.

Var et stort aktiv i byen

Hanne Højgaard har boet i Højrup siden 1969, og hun husker dengang, fabrikken var i fuld vigør. Dengang var fabrikken af stor betydning for byen.

- Den var et meget stort aktiv for byen, fordi stort set det halve af byen arbejdede der. Da var den et kæmpe aktiv, men det er den absolut ikke mere, fortæller Hanne Højgaard.