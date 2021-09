44-årig mand fundet livløs i vandet i Middelfart

En forbipasserende spottede torsdag formiddag en livløs person i vandet ved havnen i Middelfart.

Derefter slog personen alarm. Det bekræfter vagtchefen for Fyns Politi Henrik Krøjgaard over for TV 2 Fyn.

Fyns Politi skriver klokken 12.04 på Twitter, at det drejer sig om en 44-årig mand, som blev bjærget fra vandet og efterfølgende erklæret død på stedet.