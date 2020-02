Borgmestre i opråb: - Lad os sammen hjælpe Lillebælt

Lad os sammen hjælpe Lillebælt.

Sådan skriver ni borgmestre fra området omkring Lillebælt i et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin (S).

Blandt borgmestrene er der fire fra Fyn. Søren Steen Andersen fra Assens (V), Hans Stavnsager fra Faaborg-Midtfyn (S), Ole Wej Petersen fra Ærø (S) og Johannes Lundsfryd fra Middelfart (S) har alle skrevet under på det brev, der er sendt til ministeren.

Et brev, der opfordrer til at gøre noget ved problemerne i Lillebælt.

- Vi oplever store iltsvind. Døde fisk. Manglende fangst af især torsk og fladfisk. Turbåde der må lukke og faldende besøg fra lystfiskere på vores overnatningssteder. Lillebælt, der ellers rummer så meget værdifuld natur og så store ressourcer, er truet. Og det samme er de borgere og det erhverv, som lever af og med bæltet, skriver borgmestrene i brevet.

Læs også Fiskere kæmper for at begrænse iltsvind i Lillebælt

I brevet oplyser de ni borgmestre, at kommunerne allerede har gjort en masse for at hjælpe naturen, i det de kalder 'et af Danmarks vigtigste farvande'. De har søgt penge fra fonde til at genetablere stenrev, plante ålegræs og til at forske.

- Vi gør en stor indsats i at formidle havet og dets værdier til borgerne, så vi øger kendskabet og ansvarligheden for vores natur. Det er alt sammen tiltag, som ellers ikke er kommunernes ressort, men som vedrører havet - statens ansvarsområde. Vi gør det alligevel, fordi det er nødvendigt med et nyt fokus på havet.

Ud over de fire fynske borgmestre har også borgmestrene fra Aabenraa, Fredericia, Haderslev, Kolding og Sønderborg kommuner skrevet under på brevet.

Naturpakke skal forhandles

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark, hvor 54 procent af området er beskyttet natur. Og af den grund mener borgmestrene, at Lillebælt kræver et ekstra fokus.

- Derfor er det bydende nødvendigt med et nyt, bæredygtigt fokus på havet. Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993.

Brevet til miljøminister Lea Wermelin er også en opfordring til at have fokus på Lillebælt i de kommende politiske forhandlinger om en natur- og biodiversitetspakke. Pakken skal indeholde initativer, der skal give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark.

På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan borgere komme med forsalg til den kommende natur- og biodiversitetspakke. Der er lige nu 350 forslag. Hvis du har et forslag, kan du skrive det her.

Læs også Havbiolog om ny rapport: De værste iltsvind i 15 år