Bro-fejring: Her kan du få et glimt af kronprinsesse Mary

Onsdag topper fejringen af Den nye Lillebæltsbro, og her bliver der mulighed for at få et glimt af kronprinsesse Mary.

Men da broen fejres på begge sider af bæltet, skal man nok være i besiddelse af både hurtighed og en kikkert. Og ikke mindst være klar fra omkring firetiden i eftermiddag.

Broen fylder 50 år netop i dag, og i den anledning vil kronprinsessen sejle med det over 100 år gamle og bevaringsværdige sejlskib Aventura fra Gl. Havn i Middelfart.

Turen går langs havnefronten hele vejen til Kulturøen, inden der sejles ud mod Den nye Lillebæltsbro og derfra videre til Snoghøj i Fredericia. I Snoghøj fortsætter kronprinsessen turen i veteranbil hen over Lillebæltsbroen tilbage til Middelfart.

Kronprinsessens veteranbil vil køre forrest i en kortege af lokale veteranbiler fra Dansk Veteranbil Klub Lillebælt.

Den bedste mulighed for at se kronprinsessen vil være at tage opstilling langs havnefronten. Herfra vil man kunne se kronprinsessen og vinke, når hun sejler forbi.

På billedet her fra maj 2015 indvier kronprinsesse Mary Bridgewalking Lillebælt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix/arkiv

Jagerfly og helikoptere i luften

Fra havnen i Middelfart vil man ligeledes kunne følge med, når en redningshelikopter fra Forsvaret og to F16-fly overflyver Lillebæltsbroen, mens kronprinsessen er på Lillebælt.

Redningshelikopteren vil flyve over klokken 16.40 og de to F16-fly følger klokken 16.45, hvis vejret tillader det.

Borgmestre følger efter

Det er Middelfart og Fredericia kommuner, som er værter for besøget, og kronprinsesse Mary vil under besøget blive fulgt af Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen (S), og Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard (S).

Ud over det kongelige besøg kan man blandt andet opleve en særudstilling på Middelfart Museum, debatarrangementer om Lillebæltsforbindelsens fremtid og kunstinstallationer med brotema i både Fredericia og Middelfart.

Det prominente besøg fra Kongehuset krydres også med et besøg fra Christiansborg. Transportminister Benny Engelbrecht (S) kigger forbi og deltager blandt andet i aftenens debat.

