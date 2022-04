Eneste kvinde til DM i vejgodstransport: - Hvis gutterne er for meget, får de igen

2 ud af 100 er kvinder

Kvinder er i høj grad underrepræsenteret i transportbranchen. Kun 2 ud af 100 lastbilchauffører føres i dag af kvinder. Christina Wedel er en af de kvinder, der er med til at bryde statistikken.

Derudover er hun den eneste kvinde, der deltager i mesterskabet i vejgodstransport.

- Inden jeg startede, talte jeg med en veninde, der er vognmand. Hun sagde, at man skal tåle at folk kommer med dumme kommentarer. Det tænkte jeg, at jeg godt kunne håndtere, og hvis nogle af gutterne bliver for meget, så må de jo bare få igen, fortæller hun med et smil på læben.