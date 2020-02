Varebil væltede rundt efter sammenstød - motorvej spærret i timevis

Der har natten til mandag været en færdselsulykke på Fynske Motorvej ved Aarup.

- En bil og varebil er på en eller anden måde kørt sammen, siger vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

Varebilen væltede rundt på motorvejen, og der blev som følge af ulykken spredt så mange vragdele fra sammenstødet, at Fynske Motorvej blev lukket kortvarigt i begge retninger.

31-årig mand kørt på skadestuen

Motorvejen åbnede kort efter igen i vestgående retning, mens motorvejen i østgående retningen åbnede et par timer senere ved halvsekstiden.

En 31-årig mand er kommet til skade i ulykken og kørt til tjek på Odense Universitetshospital, OUH. Han kørte i personbilen, der kørte sammen med varebilen. Manden er ikke kommet alvorligt til skade.

Mandag morgen arbejder oprydningsarbejdere fortsat i nødsporet, så højre spor er spærret indtil klokken 06.15. Ifølge Vejdirektoratet er der ved sekstiden omkring 15 minutters forlænget rejsetid. Der forventes normal trafik på strækningen inden myldretiden, oplyser Vejdirektoratet.

Thomas Bentsen oplyser, at det er for tidligt at sige, hvem der har skylden for ulykken.