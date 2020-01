Politikere om Odeon-sag: Klodset og beklageligt håndteret

Det var klodset og stærkt beklageligt, at det delvist kommunalt ejede musik- og teaterhus Odeon løj om årsagen til aflysningen af et show med den systemkritiske kinesiske trup Shen Yun fra New York.

Sådan lyder det mandag fra flere politikere i Odense Byråd.

- Det er selvfølgelig stærkt beklageligt, og det har jeg det da ikke rart med, siger Jane Jegind (V)

Også Enhedslisten, der bragte sagen ind på politikernes bord, er stærkt kritisk over den del af redegørelsen, som politikerne fik søndag.

- Odeon håndterede sagen på en meget uhensigtsmæssig og klodset måde, som skabte tvivl om årsagen til aflysningen af den kinakritiske forestilling. Det var Odeons håndtering af sagen, som forsynede sagen med brændstof og skabte tvivl om, at der var noget at skjule, skriver Enhedslistens Reza Javid i en udtalelse.

Ingen frygt for selvcensur eller pres fra Kina

I den redegørelse, som Odense Kommuens stadsdirektør, Stefan Birkebjerg, sendte til politikerne søndag, bliver det slået fast, at det ikke var på grund af selvcensur eller af frygt for det kinesiske regime, at Odeon i efteråret pludselig aflyste en aftale med Shen Yun.

Til gengæld får Odeon kritik for at tale usandt over for kommunen.

Redegørelsen bygger blandt andet bygger på et partnerskabsmøde mellem Odeon og Odense Kommune samt opfølgende telefonmøder og en af Odeon fremsendt advokatundersøgelse, som er udarbejdet på vegne af Odeon af advokat Tyge Trier.

Tilfredshed over, at der ikke er tale om selvcensur

Den del af redegørelsen udtrykker politikerne tilfredshed med.

- Enhedslisten er tilfreds med, at undersøgelsen ikke finder belæg for hverken selvcensur, diskrimination eller eksternt pres, skriver Enhedslistens Reza Javid i en mail til TV 2/Fyn.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har fået det undersøgt,og vi kan konstatere, at det (selvcensur, red.) er der ikke tale om, fordi det er noget at det, vi skal stå vagt om i vores samfund og slå ring omkring, fordi det er jo hele forudsætningen omkring vores demokrati.