Næste stop Viborg: Erik kæmper for at beholde sin demenssyge kone på Fyn

Erik har fuldmagt

Men Nordfyns Kommune fastholder, og 23. januar sender kommunen en såkaldt påtænkt afgørelse, der informerer om flytningen af Tatiana Eliasen fra plejehjemmet i Bogense til Botilbuddet Gårdhaven i Viborg.



- Det kan de slet ikke uden min accept. Tatiana skal ikke derop. Jeg har fremtidsfuldmagt, og med den har jeg værgemål på min kone, og jeg siger nej, siger Erik Eliasen.

Men når nu Nordfyns Kommune siger, at bostedet i Viborg er det bedste tilbud til Tatiana, hvordan kan du så være sikker på, det ikke forholder sig sådan?

- Det kan jeg jo heller ikke sige, at jeg er sikker på. Men hvad bygger kommunen det på? De har jo ikke været nede og se Tatiana det sidste halve år. Den seneste lægefaglige vurdering, jeg har set på Tatiana, er fra da hun var indlagt på psykiatrisk afdeling for et halvt år siden. Og hvor har de det fra, at det er det bedste for hende, spørger Erik Eliasen retorisk, inden han uddyber:

- Desuden er tilbuddet i Viborg et psykiatrisk bosted, men Tatiana er jo ikke psykisk syg. Hun er dement. Og jeg har ikke set en lægefaglig vurdering, der siger, hun er så dårlig, at hun hører til på et psykiatrisk bosted. Det er voldsomt at spærre hende inde på en lukket anstalt, siger Erik Eliasen.