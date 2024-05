Fund af kokain og snifferør fik ham fyret - nu står hjemmeplejer frem for at rense sit navn

Den 12. april blev den 22-årige hjemmeplejer Liiban Abdulle fyret fra sit arbejde i Odense Kommune.

Det skete efter et forløb, der begyndte med et fund af en pose med kokain i en af hjemmeplejens biler og to uger senere et nyt fund - denne gang af hvidt pulver og et såkaldt snifferør i en anden af bilerne.

Men mens sagen om kokainposen ikke har haft nogen konsekvenser for nogen ansatte, er Liiban Abdulle blevet afskediget på et - ifølge ham selv - yderst spinkelt grundlag.

Det var Liiban Abdulle, der brugte bilen som den sidste medarbejder, inden der den følgende morgen blev fundet et snifferør på passagersædet og ifølge kommunen "hvidt pulver på sædet og ved gearstangen". Hverken narkohunde eller betjente kunne dog få Fyns Politi til at konkludere, at der var narko i bilen - men alene fundet af det sammenrullede rør førte til en fyring, som har ødelagt hans drømme for fremtiden og hans planer om at få dansk statsborgerskab.

Liiban Abdulle har fra begyndelsen nægtet al kendskab til det hvide pulver og snifferøret.

Nu står han frem hos TV 2 Fyn for at fortælle sin side af historien og for at spørge, om det virkelig kan passe, at man kan blive fyret og "miste alt" - alene på grund af en mistanke?

- Jeg gør det for at sætte fokus på de ledelsesproblemer, der er i Aftengruppe Nord. Og så gør jeg det for at rense mig selv. Mit omdømme er på spil, siger Liiban Abdulle.