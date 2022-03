Patrick fandt skjult krypt på kirkegård - nu vil han genskabe den

Patrick Sebjerg, der er graver på Krogsbølle kirkegård, kiggede en ekstra gang, da han forleden morgen skulle skære græskanter ved et gammelt gravsted, nær en lille gravhøj.

- Jeg skulle skære kanterne rund om gravhøjen, og så støder jeg på en sten. Jeg undrer mig meget over, at der ligger en sten i bedet, og jeg prøver at få den gravet op til at starte med. Men jeg kan godt se, at den er stor, så jeg tager et mælkebøttejern og prøver at holde det ud, for at se hvor stor den er og finder ud af, at den først stopper fire meter ude, fortæller Patrick Sebjerg.