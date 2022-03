Arkæologer er forbløffede over særligt fund i Aarup

Usædvanligt fund

Arkæologerne tager det grove arbejde i felten ved udgravningerne, og derefter står konservatoren for den videre udgravning.

Konservatoren starter inden videre udgravning med at tage røntgenbillede.

Koppen er endnu ikke gravet fri, men på røntgenbilledet kan konservatoren se de værdifulde smykker.

- Det har ikke været et almindeligt, ordinært menneske, der har disponeret over de smykker, siger Kirsten Prangsgaard, der er arkæolog og museumsinspektør for Odense Bys Museer.

- Det er et fund ud over det sædvanlige.