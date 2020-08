Efter krisemøde: Testbiler sendes til Nyborg i kampen mod corona

Nyborg har de seneste dage oplevet en stigning i antallet af smittede med coronavirus, og derfor er byen kommet i sundhedsmyndighedernes søgelys.

Tirsdag holdt kommunens krisestab et møde, hvor det skulle besluttes, hvad Nyborg Kommune kan gøre for at mindske risikoen for, at smitten spredes i byen.

- Vi er i fuld koordination med Region Syddanmark om at få en mobil testenhed til Nyborg så hurtigt som muligt. Vi opretter en ekstra corona-hotline, så de borgere, der måtte have spørgsmål, som hidtil kan ringe ind, og det sætter vi ekstra ind over for, siger Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), til TV 2 Fyn.

Her kan du blive testet

Ifølge Region Syddanmark bliver der tirsdag eftermiddag sendt tre testbiler mod Nyborg.

To biler bliver placeret på Vesterhavnen 1, hvor de også har holdt under tidligere besøg - i nærheden af Lauses Grill - og én bil bliver placeret i Nørrevoldgade.

- Selve testningen vil foregå i pavilloner ved bilerne, og medarbejdere fra Nyborg Kommune vil være til stede for at styre køerne. Det er ikke nødvendigt at bestille tid til en test, oplyser Region Syddanmark.

Dialog med politiet

Samtidig er kommunen i dialog med Fyns Politi om at holde øje med nogle af de steder i byen, hvor folk i høj grad samles, særligt når det - som nu - er godt vejr udenfor.

Borgmesteren understreger samtidig, at man fortsat skal sørge for at holde afstand, vaske hænder og generelt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne.

På Nyborg Gymnasium har rektor besluttet, at alle skolens ansatte fra onsdag skal bære mundbind. Som det ser ud nu, er det dog ikke et tiltag, der kommer på banen i Nyborgs offentlige transport, ældrepleje eller daginstitutioner.

- Det er noget af det, der vurderes, om vi er nået dertil. Det er ikke noget, vi er pålagt endnu, siger Kenneth Muhs.

Smittestigning i Nyborg

Nyborg har registreret ti nye smittede, og fordi byen er relativ lille, stikker den ud på landsplan, ligesom blandt andet Aarhus, Ringsted og Silkeborg, hvor der også i de seneste dage opleves en stigning i antallet af smittede.

Disse byer får særligt fokus fra myndighederne, fordi over 20 personer per 100.000 indbyggere er blevet smittet med coronavirus inden for de seneste seks dage.

Borgmesteren vil løbende holde øje med udviklingen i Nyborg og udelukker ikke, at der kan komme yderligere tiltag, hvis smittespredningen udvikler sig.