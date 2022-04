Med statsstøtte i ryggen: Hotel Nyborg Strand fik overskud trods covid-krise

Fyns største kongreshotel, Hotel Nyborg Strand i Nyborg, er tilbage i en normal hverdag.

Det fremgår af det netop offentliggjorte 2021-regnskab.

Året blev ligesom 2020 alt andet end normalt på grund af corona. Hotellet havde lukket i foråret med alle medarbejdere med undtagelse af elever og ledelse hjemsendt.

Hotellet var lukket helt ned i mere end fire måneder og begrænset af restriktioner i 12 måneder af 2021.



Til gengæld blev andet halvår forrygende travlt med mangel på arbejdskraft.

Og ved hjælp af statens hjælpepakker lykkedes det hotellet at slutte året med et overskud på godt fire millioner kroner før skat mod et underskud på 6,7 millioner kroner året i forvejen.



Hotellet fik 20,7 millioner kroner i lønkompensation og tilskud til faste omkostninger i 2021 - godt en million mere end året i forvejen.