Ny virkelighed i 0. klasse: - Det kan sprede sig, hvis man ikke vasker hænder

Da de yngste elever mødte ind på Birkhovedskolen i Nyborg tirsdag morgen, blev der uddelt kram til alle - dog ikke af den helt almindelige slags.

I stedet gav 0. klasselæreren Laila Pontoppidan børnene et luftkram, hvor man strejker armene i vejret og slår dem rundt om sig selv.

Og det er ikke det eneste, der vidner om de nye tider, fortæller eleven Elsa Weidtkamp.

- Forældrene må ikke komme med ind, og det er lidt træls, fordi man godt kan blive genert, når man ikke har set sine kammerater i lang tid, siger hun.

Statsministeren har lært os at vaske hænder grundigt Elsa Weidtkamp, 0. klasse, Birkhovedskolen, Nyborg

- Det er meget anderledes

Som de fleste andre steder på Fyn er eleverne fra 0.-5. klasse på Birkhovedskolen begyndt igen, og også her har de nye retningslinjer betydet, at klasserne er delt op.

- Lokalerne har vi indrettet, så der er to meter mellem børnene - der er simpelthen målt op. Vi har dem ikke samlet på noget tidspunkt, siger Linda Pontoppidan.

- Det er meget anderledes, at de ikke bare kan rende rundt mellem hinanden.

Derfor foregår fællessangen udenfor, og derudover har børnene lege- og arbejdsgrupper, som de får lov til at være lidt tættere i.

Dog foregår gåture stadig med et reb, hvor de har hver deres knude, der skal sikre afstanden mellem dem.

Når børnene kan nemmere holde afstand, når de får en knude, de kan holde fast i og har det udstrakte reb mellem sig.

Bakterierne skal væk

Og eleverne ved godt, hvad alle de nye tiltag skyldes: coronavirus.

- Det kan sprede sig, hvis man ikke vasker hænder. Statsministeren har lært os at vaske hænder grundigt, siger Elsa Weidtkamp.

Klassekammeraten Liva Brink Jensen er også helt med på, hvorfor det er vigtigt at vaske hænderne ofte.

- Det er dejligt at vaske hænder, så man får bakterierne væk, Men det er lidt irriterende, at vi skal sidde længere væk fra hinanden, end vi plejer, siger Liva Brink Jensen.

På et tidspunkt bliver det hverdag

Trods de mange forholdsregler og tiltag på Birkhovedskolen, så er "børn også børn", lyder det fra læreren.

- Vi kan ikke styre alt, vi kan ikke styre dem totalt. Men de er gode til at holde afstand og vaske deres hænder. De har helt sikkert snakket rigtig meget om det her derhjemme, siger hun.

Ifølge læreren, synes flere af eleverne faktisk, det er lidt spændende med alt det nye.

- Men på et tidspunkt bliver det nok lidt for meget hverdag for dem, og så ser vi, hvordan det bliver på det tidspunkt, siger Laila Pontoppidan.