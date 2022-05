Se med live og stil spørgsmål: 50 dage til Tour de France på Fyn

Er man vild med Fyn og cykelsport, bliver det næppe større end verdens største cykelløb på fynsk jord.



Lørdag 2. juli kører verdens bedste cykelryttere over Storebæltsbroen, mens Nyborg forvandler sig til målby for anden etape i årets Tour De France.

Men hvordan går det egentlig med forberedelserne? Hvad er der i vente? Hvorfor er det så stort? Og hvad får Nyborg Kommune for de mange millioner, som byen har kastet i projektet?

Fortsæt selv rækken af spørgsmål nu, hvor vi sender live direkte fra Nyborg Cykler, som selv er i gang med de helt store forberedelser. Du kan stille dit spørgsmål på TV 2 Fyns facebookside.

Vi har blandt andre Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), direktøren for Grand Depart Copenhagen, Alex Pedersen, og Tue Kempf, der er projektchef for Tour de France i Nyborg Kommune med. De fortæller lige nu, hvordan Nyborg ser ud om under 50 dage, når verdens bedste cykelryttere kommer til den østfynske købstad.

Sted: Nyborg Cykler, Adelgade 8, Nyborg

Hvornår: 12. maj 2022. Debatten varer fra klokken 17.00 til 18.00.

Pris: Det er altid gratis at tage med til vores debatter.

Deltagere:

Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg, Venstre

Alex Pedersen, talsmand, Grand Depart Copenhagen

Tue Kempf, projektchef for Tour de France i Nyborg Kommune

Lone Mørup, pressechef, Nyborg Kommune

Nyborg Cykelklub

