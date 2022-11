Undslupne regnbueørreder får fiskere til at valfarte til Storebælt

- Hvis der kommer regnbueørreder op i vandløbene, så kan de overleve indtil næste forår, hvor de små havørreder kommer frem fra gydebankerne, og så vil de æde dem, siger han.

Derfor er det ifølge biologen som udgangspunkt godt, når lystfiskere fra nær og fjern strømmer til området for at fiske de ikke-hjemmehørende ørreder væk.

Men det indebærer også en risiko, påpeger han:

- Det er rigtig fint, at de fanger regnbueørreder, for de skal ikke være i naturen.

- Men risikoen er, at de - hvis de prøver at fange dem med garn - også får nogle af de vilde havørreder i garnet. Og lige præcis ved Vestsjælland ud for Musholm er der to vandløb, Halleby Å og Tude Å, hvor havørredbestanden er presset.

- Så hvis de vilde ørreder bliver fanget i garn derude, så er det også et problem for de vilde ørreder, siger han.