16-årige Amalie fortalte hele Danmark dét, hun skammede sig over i flere år: - Jeg tror, at had bunder i uvidenhed

- Om 40 år er der også noget nyt, jeg skal forholde mig til

Det har givet blandede reaktioner at stå frem med sin personlige historie på landsdækkende TV. Mange har skrevet søde beskeder privat til Amalie om, hvad hendes sang og historie betød for dem.

- Men jeg har også opdaget, at der er mange mennesker, som føler sig helt overfuset af alle de mennesker, der pludselig står frem. At der 'er regnbuer over det hele'.

Hun fortæller sin historie åbent for at informere. For hun er overbevist om, at had i bund og grund handler om uvidenhed.

- Om 40 år er der nok også noget nyt, jeg skal forholde mig til. Hvor jeg vil tænke "Gud, det havde jeg aldrig troet skulle fylde så meget". Men sådan er det bare. Mennesker gror, og samfundet gror.